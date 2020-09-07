В Омске загорелась квартира в многоэтажке

Огонь вспыхнул в квартире на пятом этаже. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня в Омске загорелась квартира в пятиэтажке на улице 24 северная. Сообщение об этом поступило в 15:35 от местных жителей. Самостоятельно эвакуироваться из подъезда, пока огонь и дым не распространились, смогли 12 жильцов. Еще 4 человека смогли выбраться только с помощью специалистов газодымозащиты.

Как сообщают в пресс-службе МЧС, ликвидировать пожар удалось довольно быстро, на это понадобилось всего 20 минут. Для тушение пожара в квартире на пятом этаже привлекли 19 человек личного состава и 4 единицы спецтехники.