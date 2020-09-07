За сутки в Омской области выявили 54 заразившихся коронавирусом

Число жителей Омской области, заразившихся коронавирусом, приближается уже к 10 тысячам человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Областной минздрав опубликовал статистику по заболеваемости коронавирусом на 7 сентября. За минувшие сутки еще у 54 местных жителей оказались положительными тесты на COVID-19. Общее число заболевших ковидом с начала пандемии в регионе составляет уже 9 614 человек.

За сутки выздоровели еще 80 человек (за весь период – 7 665). Количество летальных исходов за сутки увеличилось на четыре (за весь период – 224 умерших).

Большинство новых случаев ковида – 38 – выявлено в Омске. Остальные 16 заразившихся обнаружены в 11 районах области. Под домашним наблюдением медиков находятся 1 105 человек. Сняты с учета – 52 928.

За последние сутки сделано 1 642 теста на коронавирус. За весь период в омских лабораториях (включая частные) проведено уже 439 891 тестирование.