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Следственный комитет проверит факт исчезновение омской пенсионерки в лесу

Пенсионерку не могут найти уже 5 дней
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Исчезновением пенсионерки заинтересовался следственный комитет.

Исчезновением пенсионерки заинтересовался следственный комитет.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Омскую пенсионерку Надежду Ромашину ищут в лесах Муромцевского района. К поискам уже присоединилась полиция, волонтеры, Росгвардия и МЧС. Теперь делом пропавшей женщины заинтересовался и следственный комитет.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, следователи сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего и присоединяются к поискам пропавшей старушки.

Напомним, недавно волонтеры сообщали, что никаких успехов в поисках женщины пока нет, а в районе поисков заметили свежие медвежьи следы. Поиски осложняются плохой погодой и заболоченностью местности.