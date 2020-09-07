В районе поисков омской пенсионерки обнаружили свежие следы медведя

Свежие следы хищника обнаружили в зоне поисков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В начале прошлой недели, 2 сентября, в Омской области в Мурамцевском районе пропала 74-летняя Надежда Ромашина. Женщина уже 5 дней находится в тайге, а на ее поиски мобилизуется все больше добровольцев. Пока активисты говорят, что поиски не принесли результатов.

Помимо сложной местности и неблагоприятных погодных условий, все время идут дожди, пропавшей пенсионерке и самом поисковикам угрожает другая опасность - медведи.

- Местность разбивалась на сектора, которые прочесывались поисковыми отрядами. Особое внимание уделялось безопасности людей: чтобы не потерять самих поисковиков ввиду лесистой, заболоченной местности и непрекращающегося дождя. К тому же в зоне поисков были обнаружены свежие следы медведя. - уточнили в пресс-службе УМВД.