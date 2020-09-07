В Омске проведут повторные общественные слушания, где будут решать судьбу дендросада имени Гензе

С части дендросада имени Гензе хотят снять статус особо охраняемой территории. Фото: Анна МИКУЛА

«Комсомолка» писала на прошлой неделе об очень странном формате общественных слушаний по поводу дальнейшей судьбы дендросада имени Гензе. Прошло это мероприятие, организованное в областном минприроды, практически без общественности. Более того, чтобы защититься от особо настойчивых омичей, пожелавших присутствовать на формально открытом заседании, охрана ведомства вызвала полицию и Росгвардию.

Позже казус объяснили сложной эпидемической ситуацией и маленькой вместимостью зала, где проводились слушания. Оставшиеся за закрытыми дверьми около сотни горожан требовали перенести мероприятие на другую дату и провести его в более просторном помещении, куда смогут попасть все желающие. Губернатор Александр Бурков на своей странице в Instagram пообещал это сделать.

– Минприроды поручено провести повторные общественные слушания. Где люди смогут получить полную и достоверную информацию о проекте рекреационного комплекса «Старозагородный», – говорится в сообщении. – О дате и месте проведения мероприятия жителей информируют дополнительно за месяц, как положено по закону.

Напомним, областные чиновники предлагают перевести часть земли, присоединенных к дендросаду имени Гензе, из статуса памятника природы в природный рекреационный комплекс. Они утверждают, что это даст возможность благоустроить этот участок. Экологи и общественники в свою очередь переживают: после переоформления документов не будет никакой гарантии, что на этом месте не появится очередной коттеджный поселок.