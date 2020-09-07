На видео попало, как омский пенсионер ремонтирует дорогу

Пенсионер в одиночку латает ямы на дороге подручными материалами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на активную реализацию в Омске и области нацпроектов по благоустройству дорог, остается много участков, которые нуждаются в ремонте. Многие омичи жалуются на качество дорожного покрытия на окраинах города. В Октябрьском округе на улице 5 Кордная появился местный герой. Пенсионер каждое утро выходит на улицу и ремонтирует ямы на дороге подручными средствами или вычерпывает набежавшую в них дождевую воду.

В комментариях к видео в соцсетях местные жители говорят, что даво заметили неравнодушного к бедам автовладельцев пенсионера. Они искренне благодарят дедушку и надеются, что за инициативу ему не выпишут штраф.