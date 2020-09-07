Омичй ждут заморозки до -5 градусов

Заморозки продлятся 3 дня. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Начало осени не радует омичей теплой погодой. Всю неделю в городе держится довольно низкая температура и идут дожди. Сегодня омские синоптики сообщают об опасном явлении. Местами по области ожидают заморозки до -5 градусов. По данным Обь-Иртышского УГМС, существенное понижение температуры будет наблюдаться в ночное время с 8 по 11 сентября.

В пресс-службе МЧС омичей предупреждают об опасности таких колебаний температур для сельскохозяйственных растений. Чтобы спасти растения, специалисты ведомства рекомендуют заранее позаботиться об их укрытии.

- Для защиты растений необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой, - советуют в МЧС.