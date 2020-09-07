В омске проведут повторные слушания по дендросаду имени Гинзе

Министр экологии Омской области Илья Лобов предлагал активистам посмотреть трансляцию слушаний ВКонтакте, а не толпиться в здании. Фото: Анна МИКУЛА

В Омске 3 сентября прошли общественные слушания по вопросам разделения территории дендрологического сада имени Гинзе. Вот только закончились они скандалом. Большинство желающих поучаствовать не пустили в зал, сославшись на нехватку мест. Десятки журналистов и активных горожан стались в фойе дожидаться каких-либо вестей.

Эта ситуация получила широкую огласку в СМИ и социальных сетях и привлекла внимание губернатора Омской области. Александр Бурков пообещал провести повторные слушания, кода пустят всех желающих. Об этом сообщает Телеграм-канал "ОмскЦентрСилы", ссылаясь на свои источники. С официальными заявлениями о месте и времен повторных слушаний пока никто не выступал.