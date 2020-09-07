Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В омске проведут повторные слушания по дендросаду имени Гинзе

На этот раз планируют пустить всех желающих
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Министр экологии Омской области Илья Лобов предлагал активистам посмотреть трансляцию слушаний ВКонтакте, а не толпиться в здании.

Министр экологии Омской области Илья Лобов предлагал активистам посмотреть трансляцию слушаний ВКонтакте, а не толпиться в здании.

Фото: Анна МИКУЛА

В Омске 3 сентября прошли общественные слушания по вопросам разделения территории дендрологического сада имени Гинзе. Вот только закончились они скандалом. Большинство желающих поучаствовать не пустили в зал, сославшись на нехватку мест. Десятки журналистов и активных горожан стались в фойе дожидаться каких-либо вестей.

Эта ситуация получила широкую огласку в СМИ и социальных сетях и привлекла внимание губернатора Омской области. Александр Бурков пообещал провести повторные слушания, кода пустят всех желающих. Об этом сообщает Телеграм-канал "ОмскЦентрСилы", ссылаясь на свои источники. С официальными заявлениями о месте и времен повторных слушаний пока никто не выступал.