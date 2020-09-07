Омского дорожника, пытавшегося получить покровительство ФСБ за 200 тысяч, отправили к колонию

Фото: СУ СК России по Омской области

Компания «Артстрой+» выиграла конкурс на ремонт дорожного покрытия в Калачинске по программе «Формирование комфортной городской среды». Вскоре у силовиков появились основания считать, что большая часть выделенных государством денег была разворована.

Чтобы остановить начавшуюся проверку, руководитель компании-подрядчика Ашот Саргсян решил заручиться покровительством сотрудника УФСБ и передал ему 200 тысяч рублей. В этот момент дорожника и задержали.

– В ходе следствия обвиняемый признал вину. По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество Саргсяна на общую сумму 4,6 млн рублей, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Приговором суда подсудимому, имеющему на иждивении 5 детей, назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 1,4 млн рублей.