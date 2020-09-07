Омичку, перебегавшую дорогу на красный, насмерть сбил автобус

Женщина надеялась успеть на вторую фазу зеленого сигнала. Фото: ВКонтакте

Сегодня утром в соцсетях появилось сообщение от очевидцев о том, что в Советском районе у остановки Певомайский ранок автобус сбил человека.

В пресс-службе ГАИ утоняют, что омичка перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора. Ее личность пока не известна и сейчас устанавливается. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В момент аварии в автобусе №335 находилось 7 пассажиров. Никто из них не пострадал. По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства и виновные устанавливаются.

В комментариях местных жители отмечают, что на этом переходе люди часто перебегают дорогу на красный, чтобы успеть на вторую фазу зеленого сигнала.