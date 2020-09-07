Солнечное молоко «Лужайкино» зажигает звезды!

Сейчас дети хотят стать блогерами и пробуют свои силы в видео-обзорах, снимают клипы, собирают лайки. И некоторые настолько преуспели, что имеют миллионные просмотры. Мамы и папы, бабушки и дедушки рады помочь в творческих процессах, активно развивают своих чад: водят на занятия танцами, поощряют артистические таланты, оттачивают грацию и пластику. И не столь важно, какие таланты пригодятся во взрослой жизни, главное, чтобы детство было насыщено яркими событиями и приключениями.

Торговая марка «Лужайкино» в преддверии нового сезона проводит масштабный КАСТИНГ. Главным героем рекламы молочных продуктов «Лужайкино» в Омске может стать каждый!

Дорогие родители, бабушки и дедушки самых замечательных и талантливых детей солнечного города, нам важно, чтобы омские продукты представляли именно наши потребители. Используйте шанс для ребенка стать знаменитостью в своем городе и раскрыть новые таланты. «Нам бы очень хотелось, чтобы победители кастинга получили новые впечатления и свою минуту славы - делится организатор акции. Для торговой марки «Лужайкино» - это новый опыт, цель которого - не только показать качественный продукт, но и счастливого потребителя, собрать обратную связь от наших покупателей и открыть новые звезды».

Условия просты - надо снять видео-обзор на любой продукт «Лужайкино», продолжительностью не более 1 минуты, выложить в специальный альбом в Вконтакте и привлечь всех своих друзей для голосования. 18 сентября 2020 г. ТМ Лужайкино подведет итоги, победители будут выбраны по количеству голосов под вашим обзором.

Победители получат: - профессиональную фотосессию; - размещение фото на баннере в Омске на целый месяц; - серия фотографий в течение года будет размещаться в соцсетях и на сайте Лужайкино55.рф.

ВНИМАНИЕ: все расходы на съемку, рекламную площадку и обработку материалов ТМ Лужайкино берет на себя. Участие в съемках для победителей кастинга БЕСПЛАТНО!