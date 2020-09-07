В мэрии Омска надеются взыскать деньги с подрядчика за плохой ремонт бульвара Мартынова

Фото: «Омск Live»

В центре Омска уже третий год продолжается ремонт бульвара Мартынова. Причем еще с прошлой осени подрядчики никак не могут разобраться с тротуарами – покрытие там меняли уже несколько раз, но оно разрушается практически сразу.

В итоге в мэрии все-таки пришли к выводу, что пластмассовая террасная доска слишком хрупкая для использования при ремонте общественного пространства. Ее решили заменить на более прочный материал. А пока проход по бульвару Мартынова закрыли.

Фото: «Омск Live»

– В связи с неисполнением решения суда в рамках гарантийных обязательств подрядной организацией ООО «Новые технологии», выполнившей указанные работы в 2018 году, замена террасной доски будет выполнена специалистами Управления дорожного хозяйства и благоустройства. В дальнейшем для возмещения затрат городского бюджета подрядчику будут предъявлены регрессные требования, – говорится в сообщении пресс-службы омской мэрии. – Для предотвращения дальнейшего разрушения покрытий принято решение об изменении используемого материала: с пустотелой террасной доски на полнотелую палубную доску из лиственницы. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры, работы по замене террасной доски будут выполнены до ноября текущего года, при благоприятных погодных условиях.

В мэрии рассказали, что починили покрытие литературного форума на бульваре Мартынова, сорванное ураганом. Фото: мэрия Омска

Так оно выглядело несколько дней назад. Фото: «Омск Live»

Судя по информации на установленных там табличках, менять покрытие дорожек будут сотрудники муниципального «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» за счет бюджета города. Напомним, на реконструкцию бульвара уже потратили 43 млн рублей. С подрядчика, некачественно выполнившего работы, мэрия надеется отсудить деньги задним числом.

Правда, не совсем понятно, как организацию можно обязать оплачивать какой-то другой материал, кроме того, который был прописан в договоре. А ту самую хрупкую террасную доску кто-то ведь утвердил. Более того, нет никакой гарантий, что компания не самоликвидируется в ближайшее время и вообще не будет нести никакой ответственности за выполненную работу.