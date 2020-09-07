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Происшествия

Жительница Омской области убила соседскую собаку из-за ссоры с ее хозяйкой

Женщина разозлилась, что соседский питомец душил ее кур
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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За убийство собаки сельчанке грозит до трех лет колонии.

За убийство собаки сельчанке грозит до трех лет колонии.

Фото: Анна МИКУЛА

Инцидент произошел в деревне Северной Горьковского района. Вернувшиеся домой хозяева дома и их ребенок увидели во дворе страшную картину. В сарае кто-то повесил их домашнего любимца.

Как выяснилось, к жестокой расправе причастна соседка владельцев собаки. У нее с ними был конфликт. Как-то питомец отвязался, забежал в чужой двор и загрыз несколько кур. Хозяйка животного пообещала, что этого больше не повторится. Но, видимо, в тот роковой для нее день собака снова сбежала.

– Полицейские опросили 48-летнюю соседку заявительницы и установили ее причастность к гибели собаки: женщина застала соседскую дворнягу у себя во дворе и, поймав ее за оборванную веревку, отнесла обратно к соседям и задушила, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

За жестокое обращение с животным сельчанке грозит до трех лет колонии.

ЧП