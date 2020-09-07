Стало известно,когда в Омскую область вернется тепло

Сначала синоптики даже напугали омичей снегом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Очень жаркое лето в Омской области внезапно сменилось суровой осенью. Температура воздуха на улице резко упала, почти постоянно пасмурно и идут дожди. А на минувших выходных синоптики напугали местных жителей еще и первым снегом, который прогнозировали на начало рабочей недели.

Потом информацию скорректировали. В регионе действительно будет холодно, но идти все-таки будут дожди, а не снег. Также водителям придется быть особенно внимательными – регион накроют туманы.

По данным Gismeteo, сегодня, 10 сентября, погода будет еще промозглой. Днем воздух прогреется только до +10 градусов. Обещают дожди. А вот со вторника температура начнет немного подниматься. А в конце недели в Омскую область придет бабье лето. На улице будет солнечно и до +21 градуса.