Омич погиб, въехав на машине в стену дома

Водитель скончался на месте, пассажиры в больнице. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции г. Омска

Накануне в Омске поздним вечером произошло ДТП со смертельным исходом. О нем стало известно 6 сентября в 23:20.

В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что авария случилась в Кировском районе на улице 2 Любинская. В районе дома №15 водитель "Хонды Фит" врезался в стену жилого дома.

24-летний водитель от полученных травм скончался на месте,медики не успели спасти его жизнь, а двое пассажиров 27 лет отправились в больницу. Их жизни сейчас ничего не угрожает. Идет проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины аварии.