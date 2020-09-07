Омичи заметили сбросы в одно из городских озер

Вода в озере стала ржавого цвета и источает неприятный запах. Фото: ВКонтакте

В соцсетях омичи пожаловались на загрязнение озара в поселке Магистральный. Любимое место отдыха для местных жителей разительно изменилось за одну ночь. На видео, которое местные жители сняли в подтверждение сових слов видно, что по поверхности воды расходятся ржавые пятна. Запах камера передать не в состоянии, но омичи утверждают, что он невыносимый

- Из привычного прозрачного озера оно стало красным и жутко пахнет, - рассказал автор поста.

В комментариях омичи недоумевают, кто и зачем слил отходы в озеро. Также жители микрорайона опасаются, что если виновника и найду, то серьезного наказания ему удастся избежать.