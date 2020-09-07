Под Омском в страшном ДТП столкнулись три фуры

Кабина одной из фур сильно пострадала, но у водителя не нашли серьезных травм. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне, 6 сентября, на трассе под Омском произошло страшное ДТП. Его участниками стали сразу 3 грузовых автомобиля. Как сообщают в пресс-службе УМВД, авария произошла на 838 километре трассы Челябинск-Новосибирск. Предварительно известно, что водитель "Мерседеса" двигался по направлению к Омску, но столкнулся с другим большегрузом "Даф". В момент столкновения они задели еще одну фуру, двигавшуюся в попутном направлении. Кабина "Мерседеса" серьезно пострадала, ее серьезно покарежило, но водитель остался жив. Медики осмотрели мужчину, но серьезных травм не обнаружили. По факту аварии проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.