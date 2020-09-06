В Омской области вновь начало расти число зараженных коронавирусом

В регионе не исключено начало второй волны ковида в середине сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН

После резкого спада официально выявленных случаев заражения коронавирусом в Омской области цифры суточного прироста заболеваемости снова поползли вверх.

По данным областного минздрава на воскресенье, 6 сентября, выявлено 53 новых случая. Общее число заразившихся ковидом в регионе уже приближается в 10 тысячам и сейчас составляет 9 560 человек.

Выздоровели 72 пациента (всего 7585). Скончались 5 (всего 220). Однако Росстат приводит совсем другую статистику: только в июле в регионе умерли 276 человек с коронавирусом.

География новых случаев: Омск – 40, Саргатский район – пять, Калачинский, Омский районы – по два, Марьяновский, Таврический, Русско-Полянский, Тарский районы – по одному. В омских лабораториях сделано 3089 тестов (всего 438 249).

Напомним, на днях глава областного минздрава Ирина Солдатова не исключила возможность второй волны ковида в скором времени.

– Наши дети пошли в школы, пошли в сады. Многие приехали с отпусков: с морей, из других регионов. Все вошли в рабочий режим, – заявила министр в интервью «12 каналу». – И у нас, конечно же, как в других регионах и во всем мире, есть риски, что после полноценного выхода всех на работу и в учебные заведения, возможно, будет повышаться уровень заболеваемости. И это мы будем видеть после 14, 15, 20 сентября.