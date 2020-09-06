На видео попало, как на окраине Омска забил подземный источник

Фото: «ЧП Омск»

ЧП случилось на окраине Омска. Очередной гейзер забил в Октябрьском округе возле дома № 67а на улице 5-й Кордной.

На видео, которое очевидцы сняли на месте происшествия и выложили в социальные сети, видно, как из-под земли, прямо из канализационного люка бьют струи грязной воды. Вытекающая жидкость заполнила собой практически всю улицу.

Подписчики паблика, где разместили запись, посоветовали автору видео, срочно обратиться по поводу прорыва трубы в аварийные службы. Впрочем, большинство жителей Омска, для которых такие происшествия стали уже обыденностью, с юмором отнеслись к увиденному.