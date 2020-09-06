На видео попало, как омич на КамАЗе протаранил полицейское авто в Югре

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

Инцидент произошел на 886 км дороги Тюмень–Ханты-Мансийск.

Патруль ДПС заметил КамАЗ, заехавший на заправку. Водитель грузовика был сильно пьян, и полицейские попытались его задержать.

Тогда шофер сел в машину и попытался скрыться с места. Уходя от погони, он протаранил три авто, включая полицейское. Но далеко уехать все-таки не смог, его поймали.

– Нарушителем оказался 47-летний житель Омска, – рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.– В отношении водителя КамАЗа составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона» и «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Также сообщается, что задержанному грозит до двух лет колонии за пьянство за рулем.