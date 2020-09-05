В Омске на видео попало задержание алкоголика за рулем, чуть не убившего других людей

Фото: УМВД России по Омской области

35-летнего жителя Тевризского района, севшего за руль пьяным, помогли задержать неравнодушные очевидцы. Другие водители заметили, что «Жигули», ехавшие по трассе Омск-Тара, двигаются по непредсказуемой траектории. Машина вихляла из стороны в сторону и то и дело вылетала на встречную полосу. Ехавший за рулем мужчина представлял смертельную угрозу не только доя самого себя, но и для всех окружающих.

Очевидцам удалось его остановить. После этого они вызвали на место полицию. Выяснилось, что водитель-алкоголик был настолько пьян, что даже не мог вспомнить и выговорить собственное имя.

– Мужчина имел явные признаки опьянения, при общении с сотрудниками проявлял неадекватную реакцию, от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В отношении него возбуждено административное дело по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения», – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Кроме того, при досмотре транспортного средства было обнаружено и изъято вещество прозрачного цвета в бутылке. По данному факту проводится проверка.

Полицейские также поблагодарили омичей, которые помогли предотвратить непоправимые вещи, которые мог был натворить пьяный водитель на дороге, если бы его не остановили.