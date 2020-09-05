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«Злая, как ведьма!»: Соседи омички, обвиненной в истязании опекаемых детей, рассказали о ней

По словам очевидцев, однажды женщина накинулась на ребенка с кулаками прямо на улице
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Соседи из деревни Зеленое Поле (на фото) утверждают, что Татьяна Михайлова плохо относилась ко всем опекаемым детям.

Соседи из деревни Зеленое Поле (на фото) утверждают, что Татьяна Михайлова плохо относилась ко всем опекаемым детям.

Фото: Анна МИКУЛА

В Омской области будут судить 51-летнюю Татьяну Михайлову (имя и фамилия изменены), в отношении которой возбудили уголовное дело за истязание несовершеннолетних.

По версии следствия, женщина избивала и морила голодом троих ребятишек из неблагополучной семьи, которых она взяла под опеку. Сама Татьяна Григорьевна утверждает, что ее оклеветали, она спасла и вылечила никому не нужных детей.

А вот жители Зеленого Поля, где все произошло, рассказывают об обратном. После того, как открылись подробности случившегося Михайлову возненавидела половина деревни.

- Она злая, как ведьма! Надеюсь, ее посадят за все, что она натворила. Зарабатывала на них, – считает жительница Зеленого Поля Варвара Ивановна. – Она почтальоном работает, получает 5 тысяч рублей. Муж у нее – инвалид с пособием в 9 тысяч. Они за счет этих детей только и жили! В Омской области нет банка, где бы они не взяли кредит – все в расчете на детские деньги. Ремонт дома сделали, накупили техники и мебели. А этих ребятишек голодом морили! Опека приходит: холодильник действительно забит продуктами. Только вот есть их разрешалось родным внукам Татьяны. А этих детей она, как диких зверей, загоняла в дальнюю комнату. Выходить оттуда им запрещалось – даже по нужде. Она сначала меня стеснялась и хотя бы изображала заботу о них. Потом перестала. Один раз при мне подходит ее внук и говорит: «Там «эти» в туалет хотят, просят разрешения выйти». Заметьте, в семье опекаемых ребятишек даже по имени не называли – просто «эти».

В доме Михайловых очень тихо, после того, как у них забрали опекаемых детей. Сами супруги вынуждены прятаться от возненавидевших из односельчан за закрытыми дверьми.

В доме Михайловых очень тихо, после того, как у них забрали опекаемых детей. Сами супруги вынуждены прятаться от возненавидевших из односельчан за закрытыми дверьми.

Фото: Анна МИКУЛА

Другая сельчанка, которая работает продавцом в единственном местном магазине, знает все обо всех и заменяет в Зеленом Поле все СМИ вместе взятые, поделилась с «Комсомолкой» такой информацией:

– Ко мне же все приходят, мы тут обмениваемся последними новостями, – говорит Вера Тимченко. – Ребятишки постоянно приходят за продуктами. А этих троих, которые жили у Михайловых, я ни разу здесь не видела. Она им даже за порог дома запрещала выйти. У нас дети устраивают праздники в школе на 23 февраля, 8 марта. Татьяна своих опекаемых никогда даже на утренники не выпускала. Один раз младшая девочка увлеклась и зашла в соседний двор. Михайлова прибежала, схватила за руку и потащила обратно. А потом начала избивать прямо посреди улицы, никого из нас не стесняясь. Они жили очень скрытно, особо ни с кем не общались.

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