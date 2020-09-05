«Злая, как ведьма!»: Соседи омички, обвиненной в истязании опекаемых детей, рассказали о ней

Соседи из деревни Зеленое Поле (на фото) утверждают, что Татьяна Михайлова плохо относилась ко всем опекаемым детям. Фото: Анна МИКУЛА

В Омской области будут судить 51-летнюю Татьяну Михайлову (имя и фамилия изменены), в отношении которой возбудили уголовное дело за истязание несовершеннолетних.

По версии следствия, женщина избивала и морила голодом троих ребятишек из неблагополучной семьи, которых она взяла под опеку. Сама Татьяна Григорьевна утверждает, что ее оклеветали, она спасла и вылечила никому не нужных детей.

А вот жители Зеленого Поля, где все произошло, рассказывают об обратном. После того, как открылись подробности случившегося Михайлову возненавидела половина деревни.

- Она злая, как ведьма! Надеюсь, ее посадят за все, что она натворила. Зарабатывала на них, – считает жительница Зеленого Поля Варвара Ивановна. – Она почтальоном работает, получает 5 тысяч рублей. Муж у нее – инвалид с пособием в 9 тысяч. Они за счет этих детей только и жили! В Омской области нет банка, где бы они не взяли кредит – все в расчете на детские деньги. Ремонт дома сделали, накупили техники и мебели. А этих ребятишек голодом морили! Опека приходит: холодильник действительно забит продуктами. Только вот есть их разрешалось родным внукам Татьяны. А этих детей она, как диких зверей, загоняла в дальнюю комнату. Выходить оттуда им запрещалось – даже по нужде. Она сначала меня стеснялась и хотя бы изображала заботу о них. Потом перестала. Один раз при мне подходит ее внук и говорит: «Там «эти» в туалет хотят, просят разрешения выйти». Заметьте, в семье опекаемых ребятишек даже по имени не называли – просто «эти».

В доме Михайловых очень тихо, после того, как у них забрали опекаемых детей. Сами супруги вынуждены прятаться от возненавидевших из односельчан за закрытыми дверьми. Фото: Анна МИКУЛА

Другая сельчанка, которая работает продавцом в единственном местном магазине, знает все обо всех и заменяет в Зеленом Поле все СМИ вместе взятые, поделилась с «Комсомолкой» такой информацией:

– Ко мне же все приходят, мы тут обмениваемся последними новостями, – говорит Вера Тимченко. – Ребятишки постоянно приходят за продуктами. А этих троих, которые жили у Михайловых, я ни разу здесь не видела. Она им даже за порог дома запрещала выйти. У нас дети устраивают праздники в школе на 23 февраля, 8 марта. Татьяна своих опекаемых никогда даже на утренники не выпускала. Один раз младшая девочка увлеклась и зашла в соседний двор. Михайлова прибежала, схватила за руку и потащила обратно. А потом начала избивать прямо посреди улицы, никого из нас не стесняясь. Они жили очень скрытно, особо ни с кем не общались.

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