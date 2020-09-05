«Меня эта история в гроб вгонит»: Омичка, которую опекаемые дети обвинили в истязаниях, жалуется на травлю

Женщина вину в истязаниях детей полностью отрицает. Фото: Анна МИКУЛА

В Омской области продолжается следствие по делу 51-летней Татьяны Михайловой (имя и фамилия изменены). Женщину обвиняют в истязании троих детей, которых она взяла под опеку. По свидетельству ребятишек и очевидцев, Татьяна Григорьевна морила опекаемых голодом и жестоко избивала. Медики действительно зафиксировали на теле детей характерные повреждения.

Женщине грозит реальный срок в колонии, но она фактически отказывается говорить что-то в свою защиту. Настаивает лишь на том, что дети ее оклеветали, а она фактически их спасла их неблагополучной семьи. «Комсомолка» нашла Михайлову, и вот, что она нам рассказала:

– Я предполагаю, зачем трое могли придумать всю эту жуткую историю, которая меня, наверное вгонит в гроб, – говорит Татьяна Михайлова. – Они оклеветали меня, потому что решили: тогда их заберут у меня и отдадут старшему брату. Сама виновата, что допустила такую ситуацию. Я всегда разрешала своим опекаемым общаться с их кровными родственниками. И вот однажды на ребятишек в соцсетях вышел их старший брат. Когда мать запила, ему было 16 лет, и он практически их воспитывал, пока всех не изъяли из той семьи. Он рассказал, что живет теперь в Сочи. Наобещал всего, разбередил им душу. И исчез. А дети, наверное, думают, что это я ему запрещаю с ними видеться. Но это не так. Просто он молодой 23-летний парень, и обуза ему не нужна. А дети ему поверили и, видимо, ждут до сих пор.

В доме Михайловых очень тихо, после того, как у них забрали опекаемых детей. Сами супруги вынуждены прятаться от возненавидевших из односельчан за закрытыми дверьми. Фото: Анна МИКУЛА

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