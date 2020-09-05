На видео попал импровизированный митинг, который омичи устроили из-за дендропарка

Большинство омичей, пришедших на общественные слушания, так и не попали в зал. Фото: Анна МИКУЛА

Неоднозначная ситуация произошла в конце прошлой недели вокруг обсуждения судьбы дендропарка имени Гензе. Напомним, с части этой территории планируют снять статус особо охраняемой территории. Чиновники областного минприроды утверждают, что ничего ценного на этой земле не растет и не водится, а навести порядок там без смены статуса они не могут.

Многие горожане в свою очередь опасаются, что власти «благоустроят» один из немногих зеленых уголков города, застроив его коттеджами. Все эти аргументы «за» и «против» могли бы быть высказаны и услышаны на общественных обсуждениях. Но на формально открытое для всех местных жителей мероприятие запустили только 30 человек, сославшись на маленькую вместимость зала и эпидемиологическую ситуацию.

Около сотни оставшихся толпиться в тесном холле минприроды сначала требовали, чтобы слушания перенесли на открытый воздух, потом провели альтернативные общественные слушания и даже устроили импровизированный митинг.

На следующий день омичи провели одиночные пикеты уже на территории самого дендросада. Прислушаются ли к их доводам в минприроды, пока не известно.