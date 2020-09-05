На Левом берегу в Омске из-за строительства дороги-дублера до конца сентября перекроют движение

Участки дорог по улицам Перелета и Крупской закроют до 28 сентября. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Левом берегу в Омске продолжается строительство дороги на улице 3-й Островской между метромостом и мостом у Телецентра. В связи с работами на этом участке до конца сентября закрыли две дороги - по улице Перелета и Крупской.

По информации омского дептранспорта, движение всех видов транспорта с 23.59 4 сентября до 23.59 28 сентября по улице Перелета на участке от дома 22 корпус 1 до дома 19 и по улице Крупской от улицы Перелета (дублер) до транспортной развязки по улице Перелета.

Общественный транспорт пустят в объезд:

– движение автобусов маршрута № 16 с улицы Степанца будет направлено в обоих направлениях по дублеру улицы Лукашевича, улицам Шаронова, 1-я Рыбачья;

Фото: мэрия Омска

– движение автобусов маршрута № 88 при движении из поселка Рыбачий будет направлено с улицы 1-я Рыбачья по улицам Шаронова, Лукашевича, Ватутина; при движении из поселка Чукреевка будет направлено с улицы Ватутина по улицам Лукашевича (до улицы Крупской), дублеру улицы Лукашевича, Шаронова, 1-я Рыбачья;

Фото: мэрия Омска

– движение автобусов маршрута № 307 с улицы Ватутина будет организовано в обоих направлениях по улице Перелета до остановочного пункта «БСМП», с организацией межрейсового отстоя автобусов на конечном остановочном пункте «БСМП»;

Фото: мэрия Омска

– движение автобусов маршрута № 410 от остановочного пункта «Микрорайон «Прибрежный» будет организовано в обоих направлениях по улице Шаронова, дублеру улицы Лукашевича, далее по утвержденной схеме.