Департамент образования прокомментировал жалобы на очереди на входе в садики

Увеличение числа сотрудников во время приема детей и разведение потоков по времени должно помочь в борьбе с очередями. Фото: Мария ЛЕНЦ

На ситуацию с длинными очередями на входах в детские сады по утрам после жалоб омичей в соцсетях обратили внимание в департаменте образования Омской области. Представители ведомства предложили варианты решения проблемы и заявили, что с администрацией сада уже провели разъяснительные работы.

- В целях недопущения большого скопления людей на входных группах, руководителям образовательных учреждений рекомендовано откорректировать процедуру проведения термометрии. Развести по времени потоки обучающихся, увеличить количество сотрудников во время утренних фильтров, если в этом есть объективная потребность. По инциденту в детском саду № 249 уже проведена работа департаментом и скорректирована работа сотрудников, - прокомментировали в пресс-службе департамента.