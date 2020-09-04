Потребительскую корзину в Омской области оценили в 5 тысяч

В Омской области стоимость потребительской корзины оказалась ниже, чем в целом по России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске опубликовали примерную стоимость потребительской корзины. Чиновники подсчитали, что омичи смогут целый месяц питаться на сумму чуть больше 5 тысяч рублей, а именно 5 078 рублей 85 копеек. Об этом в своем отчете заявило упавление Федеральной налоговой службы в Омской области.

Пенсионеры, по подсчетам чиновников, все самое необходимое смогут приобрести за существенно меньшую сумму 4 362 рубля 56 копеек. А вот на питание детей придется потратить чуть больше, чем на среднестатистического взрослого 5 180 рублей 94 копейки.

Стоит отметить, что в Омской области стоимость потребительской корзины получилась примерно на 500 рублей ниже, чем в целом по России.