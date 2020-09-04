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Из-за птичьего гриппа карантин объявили в еще одном районе Омской области

Вирус официально зарегистрировали в 13 районах
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Карантин продлится до конца сентября.

Карантин продлится до конца сентября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Птичий грипп продолжают фиксировать в разных районах Омской области. Накануне, 3 августа, официально карантин объявили в Москаленском районе. Он стал 13 районом, где заразились домашние птицы.

- Установить на срок до 30 сентября 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на территории неблагополучного пункта, расположенного а границах территории, занимаемой объектами личного подсобного хозяйства, находящегося по адресу: Омская область, Москаленский муниципальный район село Алексеевка, - уточняют в указе губернатора Омской области Александра Буркова.

Ранее было известно о карантинных мероприятиях на территории 12 районов области и 1 птицефабрики.