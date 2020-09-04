От коронавируса в Омске скончались 4 человека

В регионе продолжают фиксировать около 40 заразившихся и 100 выздоровевших каждый день. Фото: Артем КИЛЬКИН

За сутки по данным министерства здравоохранения в Омской области коронавирусом заразилось 46 омичей. В начале недели сообщали о 41 случае за сутки. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 9 458 случаев заражения.

Выздоровели сегодня 95 человек. Общее число победивших COVID-19 составило 7 428 человек.

Печальную статистику пополнили еще 4 фамилии, всего в Омской области за время пандемии скончалось 211 человек.

Новые случаи заражений сегодня фиксировали только в трех районах: в Омске - 41 случай, в Москаленском районе - 3 случая, а в Омском районе - 2.

Под постоянным наблюдением продолжают находиться 704 человека, полняость сняты с учета уже 52 624 пациента.