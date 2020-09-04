Tele2 запустила сеть в игорной зоне «Сибирская монета»

Барнаул – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил связь в стандартах 2G и 4G на территории игорной зоны «Сибирская монета» в Алтайском крае. Посетителям казино стали доступны голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет в стандарте 4G/LTE.

Tele2 при поддержке министерства цифрового развития и связи Алтайского края запустила базовую станцию, обслуживающую игорную зону «Сибирская монета» в Алтайском крае и территорию мараловодческого хозяйства «Каимское». Голосовая связь в стандарте GSM и передача данных обеспечиваются передатчиками, работающими на частоте 1800 МГц.

Это решение позволило повысить скорость мобильного интернета, обеспечить покрытие в помещениях, а также сократить до минимума вес размещаемого на антенно-мачтовом сооружении оборудования. Ширина полосы, выделенная для голосовой связи в стандарте GSM, позволяет предоставлять качественную голосовую связь даже при полной загрузке игорной зоны. Ширина полосы частот, используемая для LTE, обеспечивает теоретический максимум скорости на уровне 100 Мбит/с. В реальных условиях скорости колеблются от 40 до 90 Мбит/с в зависимости от положения абонентского устройства и количества активных интернет-пользователей в сети.

Евгений Брызгалов, технический директор филиала Tele2 в Алтайском крае и Республике Алтай:

«Реализовать проект оказалось не так просто: возникали проблемы с доступностью техники в горной местности. Мы благодарны Минсвязи Алтайского края, которое помогло нам обеспечить стабильный канал связи, энергопитание и площадку для размещения базовой станции в «Сибирской монете». Качество нашего 4G-интернета позволяет гостям «Сибирской монеты» комфортно смотреть видео, параллельно общаясь в мессенджерах и соцсетях. Мы рассчитываем, что 4G-интернетом Tele2 будут пользоваться ежегодно до 120 000 гостей игорной зоны».

Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского края:

«В настоящее время более 85 % жителей и гостей Алтайского края имеют возможность пользоваться мобильным интернетом стандарта 4G. В регионе насчитывается большое количество посещаемых туристско-рекреационных зон. Наиболее привлекательные места горной части края имеют проблемы в обеспечении сотовой связью и доступом к Интернету. Потребность населения, бизнеса, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Алтайского края в качественных услугах связи с каждым годом только растет. Теперь гости еще одной популярной рекреационной зоны смогут воспользоваться современными услугами связи и комфортно провести время».