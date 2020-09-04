Жителей многоквартирного дома в Омске затопило дождем

В квартирах на 9 этаже вода сбегает с потолка ручьями. Фото: ВКонтакте

В Омск приходят сильные дожди. Несколько дней в городе обещают осадки. Особенно такой прогноз не обрадует жителей дома №4 на улице 4 Марьяновская. Они опубликовали в соцсетях видео, где пожаловались на ситуацию в своем подъезде.

После каждого дождя девятый этаж дома постоянно затапливает, вода ручьями льется с потолка, на полу набираются лужи, которые уже не получается собрать ни в ведра, ни в детские ванночки.

- Куда только мы не обращались, везде говорят, у вас все хорошо и безопасно. А вода бежит по электрощитку, но это не опасно?! И так каждый дождь, говорят авторы поста.

В комментариях жильцам советуют звонить сразу в МЧС, минуя управляющую компанию.