В омской школе случился потоп после небольшого дождя

Фото: «ЧП Омск»

Возмущенные омичи выложили в социальные сети последствия дождя, который прошел в городе в пятницу, 4 сентября, утром. Из-за дырявой крыши потоками воды залило здание школы № 63 на улице Энтузиастов в городке Нефтяников.

Все, что в учебном заведении было сделано за время косметического ремонта, который в учебном заведении делали к 1 сентября, уничтожено. На стенах и потолке – разводы и отваливающаяся от сырости штукатурка, на новом линолеуме – огромные лужи.

Напомним, это далеко не единственное образовательное заведение региона, здание которого находится в плачевном состоянии. Перед началом учебного года выяснилось, что находиться в аварийной гимназии № 88 небезопасно, и учеников оттуда пришлось перераспределять в другие школы.