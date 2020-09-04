Омичи два дня дышали этилбензолом

Содержание опасного вещества в воздухе оказалось в 3-4 раза больше нормы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обь-Иртышское УГМС снова опубликовало неутешительную сводку. Омичи два дня подряд – 1 и 2 сентября – дышали ядовитой химической вонью.

В понедельник в Ленинском округе норма по содержанию этилбензола в воздухе была превышена в три раза. На следующий день выбросы еще усилились опасный газ распространился и на Советский округ, где его концентрация оказалась в четыре раза выше нормы.

Напомним, не так давно стало известно о начале масштабной проверки омских промзон. Роспотребнадзор намерен проверить семь крупнейших предприятий федерального подчинения, расположенных на территории нашего региона. Также в сентябре с рабочей командировкой в Омск прилетит глава Роспотребнадзора РФ Светлана Радионова.