В Москве поддержали строительство набережной и аэропорта в Омске

Вице-губернатор Омской области обсудил с московскими коллегами возможность финансирования нескольких крупных проектов в Омске. Фото: Instagram Дмитрия Ушакова

О возможности финансирования из федерального бюджета нескольких крупных проектов в Омске сообщил вице-губернатор Дмитрий Ушаков в своем Instagram. По словам чиновника, больше всего федеральных инвесторов заинтересовали такие крупные проекты как: комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами, Иртышская набережная и долгострой аэропорт "Омск-Федоровка".

- Безусловно, у нас есть свои наработки по инвестпроектам и государственно-частному партнерству. Большинство этих проектов имеют финансовые модели, а также потенциальных партнеров. Но нам важен взгляд экспертов, - отметил вице-губернатор.