В Омске хоккейные ворота рухнули на двоих детей

Фото: СУ СК России по Омской области

ЧП случилось на Левом берегу. На двоих 6-летних мальчиков игравших во дворе дома на улице Ватутина упали хоккейные ворота, на которых ребятня повисла.

– Дошкольники получили телесные повреждения (растяжение связок, ушибы и другие) и были госпитализированы. В настоящее время они находятся в больнице, опасности для их жизни и здоровья нет, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – В ходе расследования следователи установят все обстоятельства случившегося и виновных лиц, ответственных за соблюдение безопасности детей во время спортивных занятий. Проводятся допросы свидетелей, осмотры, иные следственные действия. Расследование продолжается.