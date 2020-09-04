В День солидарности в борьбе с терроризмом росгвардейцы возложили цветы к мемориальному комплексу в Омске

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

Ежегодно в России 3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день по всей стране вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. Памятные мероприятия состоялись и в Омске.

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

На возложение цветов, проходившее в парке Победы, прибыли сотрудники подразделений Управления Росгвардии по Омской области и военнослужащие омского учебного центра подготовки личного состава Сибирского округа Войск Национальной гвардии Российской Федерации. В памятной церемонии принял участие начальник Управления Росгвардии по Омской области генерал-майор Естай Джангунаков.

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

– Трагические события, связанные с террористическими актами, невозможно забыть. Мы просто обязаны помнить о них и делать все, чтобы впредь их не допускать, – отметил Естай Джангунаков.

Возложив цветки и венки к мемориальному комплексу, присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Фото: Управление Росгвардии по Омской области