В Омске установят 12 светофоров на аварийных участках

12 новых светофоров установят в Омске до конца года. Фото: пресс-служба администрации Омска

До конца года в Омске появятся светофоры в 12 местах с повышенной концентрацией ДТП. Специалисты омского ГИБДД и управления дорожного хозяйства и благоустройства выявили места, где чаще всего происходят аварии на нерегулируемых перекрестках и переходах. Там уже ведутся работы по установке светофоров в рамках программы "Безопасность дорожного движения".

- На девяти из двенадцати объектов светофоры уже установлены. Проводимые работы помогут разгрузить перекресток и в дальнейшем обезопасить всех участников дорожного движения, - отметил директор фирмы-подрядчика Карлен Миракян.

Фирма не просто установит светофоры, но и нанесет новую разметку, оборудует островки безопасности, где это предусмотрено проектами, поставит новые дорожные знаки. Работы проводятся по следующим адресам:

- ул. Декабристов — ул. Звездова;

- ул. Иртышская набережная, 13;

- ул. Лермонтова — ул. Пушкина;

- проспект Королева — ул. 1-я Пригородная;

- пр. Мира — ул. Нефтезаводская;

- ул. Ватутина, 7б/1;

- ул. Гашека, 4 ;

- ул. Дианова, 22;

- ул. 22 Декабря, 86-а;

- пр. Космический, 57;

- 1-я Трамвайная, 24;

- ул. Челюскинцев — ул. Арсеньева.

Как отметил Алексей Щербаков, представитель управления дорожного хозяйства и благоустройства, на установку новых светофоров потратили более 20 миллионов рублей.