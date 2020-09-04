Мэрии удалось вернуть в собственность землю в центре Омска возле «Летура»

Фото: omchanin.livejournal.com

Территория возле остановки «Дом туриста», в сотне метров от исторического центра города уже долгие годы выглядит хуже некоторых промзон. При этом хоть как-то изменить ужасающий вид заброшенного котлована с несколькими торчащими из него сваями мэрия не могла по закону. Даже при реконструкции улицы Бударина этот кусок земли напротив пришлось оставить нетронутым.

Участок находился в частной собственности. Владелец планировал построить там продолжение «Летура», но разорился. И вот после череды судов муниципалитету удалось отстоять право на эту землю. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Тюмени отказал владельцу долгостроя в праве на собственность.

– Исковые требования департамента имущественных отношений Администрации города Омска удовлетворить. Признать отсутствующим зарегистрированное право собственности индивидуального предпринимателя Турманидзе Эдуарда Левановича на объект незавершенного строительства с кадастровым номером 55:36:000000:6310, расположенный по адресу: г. Омск, ул. Гагарина, дом 3; исключить из Единого государственного реестра прав недвижимости зарегистрированное право собственности на указанный объект незавершенного строительства, – говорится в решении суда.