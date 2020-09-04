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В Омске иномарка влетела в машину с двумя детьми

В результате ДТП пострадали они и женщина-водитель
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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В результате ДТП пострадали дети и женщина-водитель.

В результате ДТП пострадали дети и женщина-водитель.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ДТП случилось на улице 22 Декабря на Левом берегу в Омске. 57-летний водитель на «Ниссане АД», ехал в сторону улицы Авиационной, не выдержал дистанцию и влетел в двигавшийся впереди автомобиль.

В пострадавшем автомобиле «Дэу Матиз» находились 33-летняя женщина-водитель и двое детей – 6-летний мальчик и 2-летняя девочка. Всем им после случившегося потребовалась помощь медиков.

Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки, сообщает пресс-служба областного УМВД.

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