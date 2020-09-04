Стало известно, какая погода ждет омичей на выходных

Все выходные в регионе будут идти дожди. Фото: Артем КИЛЬКИН

Начало недели встретило омичей солнечной погодой и по-настоящему летней жарой. Но осень быстро напомнила о себе резким похолоданием и дождями.

На грядущих выходных в Омске синоптики Обь-Иртышского УГМС не стоит ждать потепления. Температура ночью будет опускаться до +2 градусов, а днем не поднимется выше +15. Также не закончатся и дожди.

В начале следующей недели температура останется прежней, в районе 15 градусов, зато прекратятся дожди. Небольшое потепление ожидается только к следующим выходным. Столбик термометра покажет +21 градус.