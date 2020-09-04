Из-за отмены 411 маршрутки омичи не могут уехать домой

Единственный частный маршрут не справляется с потоком пассажиров. Фото: Веселовская Анна

В соцсетях омичка опубликовала сообщение о тяжелой ситуации на маршруте 31н. Он проходит от гипермркета "Лента" на красноярском тракте до поселка Светлый. Сейчас это единственная маршрутка, которая связывает эти две точки. Раньше там ходил муниципальный автобус №31 и маршрутка №411, но их отменили.

Теперь омичи не могут уехать домой, потому что маршрутки переполнены и сесть в них просто невозможно.

- Люди просто не вмещаются, хоть на головах стой в подходящую 31н, это единственный маршрут, который остался. Сегодня наблюдала картину, как дети, возвращаясь вечером с учебы просто не смогли уехать домой, потому что маршрутка была переполнена, - рассказывает местная жительница.

В комментариях пассажиры этого маршрута поддерживают недовольство женщины. По данным дорожных сервисов маршрут 31н ходит с периодичностью примерно раз в 30 минут.