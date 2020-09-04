Омичи возмутились длинной очередью в детский сад

Родители с детьми вынужденный каждое утро отстоять длинную очередь, чтобы попасть в детский сад. Фото: ВКонтакте

Начало учебного года показало, что не во всех образовательных заведениях соблюдение новых санитарных требований проходит безболезненно для учеников. Первыми возмутились студенты, которые были вынуждены в первый день лекций толпиться перед входом.

Следом за ними на такую же проблему указали родители омских дошколят. В соцсетях появился пост от негодующих родителей воспитанников детского сада №249. Они поделились фотографиями, где запечатлели ежедневную длинную очередь на входе.

- И так каждое утро очередь в мед пункт для замера температуры ребе нку! - говорит автор публикации.

В комментариях мнения разделились. Одни считают, что автор просто ищет повода пожаловаться, другие же согласны с ним и говорят о том, что измерение температуры именно на улице на дает объективной картины.

- Да не показывает он истинную температуру. Попросите медика сделать замер в такую погоду с открытого лба, с запястья и с шеи. Температура разная будет, - отмечают омичи в комментариях.