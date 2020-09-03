Вторую волну коронавируса можно ждать в Омске к концу сентября

Министр здравоохранения уверена, что второй волны удастся избежать, если омичи будут дисциплинированными. Фото: пресс-служба администрации Омска

В последнее время в Омской области заболеваемость коронавирусом пошла на спад. Каждый день фиксируют около 40 зараженных и примерно 100 выздоровевших. Приняты серьезные послабления для бизнеса, открылись кафе, кинотеатры, бани и другие общественные места. Стоит ли ждать второй волны, рассказала министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.

- Наши дети пошли в школы и сады, многие приехали с отпусков с моря, из других регионов, и уже все вошли в рабочий режим. И у нас, как и в других регионах, есть риски, что после полноценного выхода на работу и в учебные заведения, возможно, будет повышаться уровень заболеваемости, - предположила Солдатова в интервью 12 Каналу. - И это мы будем видеть после 14–20 сентября. Поэтому соблюдение всех мер эпидемической безопасности в транспорте, в учебных заведения, недопущение больных на рабочие места – залог того, что мы сможем сохранить стабильную ситуацию.

Также министр отметила, что сейчас заканчивается первая волна коронавируса. Чтобы избежать повторного заноса COVID-19 на территорию региона, министр считает достаточным соблюдать все санитарные нормы.