Сегодня в парке Победы в Омске открыли стелу памятного знака воинским формированиям и окончанию Второй мировой войны

На воплощение идеи стелы ушло почти три года.

Сегодня, 3 сентября, в день 75 годовщины окончания Второй мировой войны, в парке имени 30-летия Победы торжественно открыли стелу памятного знака воинским формированиям и окончанию Второй мировой войны. Омичи в годы Великой Отечественной войны не только тяжело трудились в тылу, но и отправлялись на фронт, чтобы участвовать в боях на передовой. Стела стала монументом, который увековечит помять обо всех омичах, ушедших на фронт в составе различных военных формирований.

О возможном появлении такого памятника говорили еще три года назад, но осуществили идею только сейчас. О подготовке проекта стелы рассказала заместитель мэра города Омска Анастасия Терпугова.

- Сама идея возникла очень давно и все понимали, что подвиг омичей в одном монументе должен быть отражен. Затем начался этап обсуждений, какой должна быть стела, как отразить все названия воинских формирований. Сначала шла работа над историческим содержанием, сбор архивных справок, уточнение данных. Затем начался этап воплощения, проектирования задумки. Здесь нужно отдать должное, очень много творческих личностей приняли участие, проект активно обсуждался с ветеранами. Затем в два этапа в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" была создана сама стела. Может, кому-то этот процесс покажется длинным, но изначально в планах было открыть стелу именно в год 75 годовщины победы, - рассказала Анаставия Терпугова.

Поздравил ветеранов с памятной датой и открытием важного монумента и председатель Омского городского совета Владимир Корбут.

- Сегодняшнее мероприяти посвящено тому, что мы открываем памятник омичам, которые ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны. Пять колонн, объединенных георгиевской лентой имеют 56 табличек воинских формирваний. Да, это герои, омичи, которые оставили свою память для нас. а мы в свою очередь обязаны эту память передать молодежи, - в поздравительном слове отметил председатель городского совета.

Официальные лица, почетные гости и ветераны возложили к стеле цветы.

Ветеранам и общественным деятелям вручили памятные благодарственные письма, за помощь в реализации проекта стелы. После этого все участники церемонии возложили цветы к монументу.