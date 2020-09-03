За сутки в Омской области коронавирус унес жизни 4 человек

Коронавирус каждый день уносит жизни 4 омичей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Статистика по коронавирусу в Омской области снова удивляет постоянством. По данным омского минздрава сегодня заразилось вирусом 43 человека, общее количество с начала пандемии составило 9 412 заболевших.

Выздоровели сегодня 100 человек. Всего в Омской области победили болезнь 7 333 человека.

Печальная статистика смертности продолжает стабильный прирост. Сегодня снова зафиксировали 4 смерти. всего в регионе с начала пандемии 207 погибших.

Под постоянным наблюдением врачей остаются все меньше людей, всего 678. А полностью сняты с учета 52 477 человек.

В омских лабораториях с начала пандемии провели 428 676 тестов на коронавирус, за последние сутки свои результаты получили еще 2 453 пациента.