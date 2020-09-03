Эпидемия птичьего гриппа в Омской области: Фермеры боятся, что им не вернут деньги за погибших кур

Пока ветеринары определялись с диагнозом, на подворьях перезаражались все пернатые. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

2020 год, судя по всему, и не думает сбавлять обороты. Жители Омской области только начали возвращаться к нормальной жизни после затяжной пандемии коронавируса, как регион накрыл птичий грипп. Опасная для пернатых зараза распространилась почти повсеместно и уничтожает домашних кур, гусей и уток.

Ущерб от этой эпидемии, которая уже добралась до птицефабрики «Иртышской», пока даже сложно оценить. Но уже сейчас жители окрестных с предприятием подворий бьют тревогу: у них массово гибнет птица, а убыток им могут и не возместить.

– Поселок Иртышский, Омская область. У нас в подворье начала гибнуть птица. 1.09.20 вызвали ветеринарную службу района, которые взяли анализы и забрали две мертвые туши на исследование, – рассказывает подписчик паблика «Омск Live». – 02.09.20 в 14.00 были готовы результаты, которые показали что птица заражена птичьим гриппом. Но нам об этом сообщать никто не спешил. В 3 часа дня мы звонили главе нашего поселка. Нам ответили, что результаты положительные, но ничем нам помочь не могут, так как еще не подписаны документы губернатором, прокуратурой и т. д. За мертвую птицу компенсацию платить никто не станет. Видимо, поэтому они выбрали выжидательную тактику. Хотя на птицефабрике все началось с 28.08.20, и можно было бы это предвидеть.