В Омске пожар захватил 5 этажей жилого дома

От пожара серьезно пострадали 5 квартир. Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

Накануне в Омске, 2 сентября, в жилом доме на улице 3-я Молодежная вспыхнули балконы в нескольких квартирах. Огонь быстро распространился выше и затронул балконы всего подъезда пятиэтажки.

В пресс-службе МЧС сообщают, что пожар начался около 17:00. Когда пожарные прибыли на вызов, оперативно эвакуировали 15 жильцов из квартир, среди которых были 2 ребенка, и преступили к тушению. Чтобы полностью справиться с огнем понадобилось 3 часа. На месте работали 30 пожарных и 6 единиц техники.

Очевидцы рассказывают, что от огня серьезно пострадали квартиры на нижних этажах, с 1 по 3. На 4 и 5 этажах жилье осталось в относительной сохранности.