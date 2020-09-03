В День Знаний омичи дышали этилензолом

Выбросы этилбензола превысили норму в 3 раза. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обь-Иртышское УГМС опубликовало данные мониторинга за состоянием воздуха за несколько последних дней. Накануне, 1 сентября, специалисты фиксировали в целом повышенный уровень загрязнения воздуха по всему городу.

Наибольшие опасения вызывала ситуация в Ленинском округе, там показания на стационарных постах превысили норму в 3 раза. Опасным веществом, снова попавшим в омский воздух, стал этилбензол. Известно, что при длительном вдыхании этилбензол может вызывать головную боль, сонливость, затруднения дыхания.

На следующие несколько дней синоптики обещают благоприятные условия для рассеивания вредных примесей. Уровень загрязнения воздуха ожидают пониженный.