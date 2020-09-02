Мэр Омска во время объезда: В Чкаловском поселке построят современную школу

Оксана Фадина оценила перспективы развития Октябрьского округа Фото: пресс-служба администрации города Омска

2 сентября мэр Омска Оксана Фадина провела рабочую поездку по Октябрьскому округу. Она побывала на нескольких объектах. Задачей Оксаны Фадиной было оценить, как на этой территории идут дела по двум важнейшим направлениям: по благоустройству городской среды и на объектах социального назначения.

В рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в округе проводится благоустройство шести дворовых территорий, но на особом контроле у мэра – работы в общем дворе домов 186 и 167 б, расположенном на улицах 6-я Линия и 7-я Линия. Ухоженная и красивая территория должна была радовать глаз здешних жителей уже 1 сентября, однако пока работы не закончены. Мэр отметила, что из-за нарушения сроков выполнения работ к подрядчикуООО «СК «Автодор» будут применены штрафные санкции.

Еще один объект, где ведутся масштабные благоустроительные работы - территория возле «Дома Дружбы». Эта площадка стала победителем прошлогоднего народного голосования и совсем скоро она преобразится - здесь заасфальтируют проезды и тротуары, сделают детскую и спортивную площадки, смонтируют освещение, высадят деревья.

Жизнь в Омске должна быть удобной и комфортной – такова главная забота мэра. Причем речь идет не только о территориях, но и о качестве жилого фонда. Поэтому мэр особое внимание уделила тому, как идет капремонт домов 222 и 228 на улице Б. Хмельницкого. На доме 228 особых проблем нет и отделочные работы на фасаде завершаются, а вот на другом ситуация оказалась сложнее, чем предполагалось сначала. После того, как был снят слой декоративной штукатурки, выяснилось, что необходимо провести ряд дополнительных работ, которые потребуют времени, поэтому закончить объект в срок до 15 сентября не удастся.

Выездное совещание мэра продолжилось на социальных объектах Октябрьского округа на Космическом проспекте: детском саду №11 и земельном участке, где к концу 2022 года будет построена новая школа на 1125 мест. Эти два объекта находятся в новом густонаселенном районе и потому без них невозможно представить дальнейшее развитие территории.

- Мы хотим максимально обеспечить вместимость школы, потому что здесь новый микрорайон и много жителей и соответственно школьников, - пояснила Оксана Фадина. - Поэтому из перечня проектов Минстроя РФ повторного применения мы выбрали проект, который наибольшим образом понравился по двум аспектам: это внутренняя эргономика и внешнее решение архитектурного облика.

Как стало известно, возведение школы начнется в следующем года и будут вестись в рамках нацпроекта «Образование». Общая стоимость работ оценивается в сумму порядка 800 миллионов рублей.