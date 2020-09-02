Министр спорта Омской области заразился коронавирусом

Дмитрий Крикорьянц, министр спорта Омской области, находится на больничном с коронавирусом. Фото: Омская губерния

На больничном с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц. Как сообщили в пресс-службе министерства, сейчас он находится под наблюдением врачей.

- Он получает все необходимое лечение. Также отметим, за последние 3 недели никто из сотрудников министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта никаких недомоганий не почувствовал. В соответствии с требованиями Управления Роспотребнадзора по Омской области ежедневно при входе в здание сотрудникам измеряют температуру тела, соблюдается масочный режим, - отметили в пресс-службе.